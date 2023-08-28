



Не моложе 50 лет: В Кремле определили участников президентских выборов-2024

В политическом блоке администрации президента АП РФ, которым руководит Сергей Кириенко, определились с участниками президентской гонки, которые будут “конкурировать” с Владимиром Путиным. По данным “Медузы”, одним из главных критериев отбора кандидатов был возраст – среди зарегистрированных участников не будет политиков моложе 50 лет. По данным издания, наличие “молодых” кандидатов в бюллетене может показать избирателям, что 70-летний Путин – “уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой”.



Ожидается, что на выборы кроме действующего президента пойдут представители трех парламентских партий – КПРФ, ЛДПР и “Новых людей”. Глава “Справедливой России” Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина.



Кандидатом от КПРФ ,скорее всего, станет Геннадий Зюганов.



“Никаких темных лошадок. Зюганов привычен президенту, у него высокий статус лидера партии, его фамилия знакома каждому избирателю. При этом у него есть потолок – кондовый электорат КПРФ, новых избирателей он привлекать не будет”, – отмечает один из источников издания, близких к АП.



Кандидатом от ЛДПР, по плану Кремля, будет глава партии Леонид Слуцкий. По словам источника, Слуцкий и сам не против участвовать в выборах, “так как любит пиар”.



“Слуцкий любит светиться на публике и намерен поднять личную известность”, – пишет издание, ссылаясь на слова источника.”Его фото – на первых полосах партийных газет, а во время президентских еще и телеэфир во время дебатов прибавится”.



“Он вполне подходит – серьезный мужчина, при должности, в пиджаке. Никто не скажет, что это чистый спойлер. Но личный рейтинг Слуцкого низкий, а сам он как публичный политик – ну такое…”, – сообщил близкий к политическому блоку Кремля собеседник “Медузы”.



С кандидатом от “Новых людей” пока ясности нет. В Кремле хотели бы, чтобы это был лидер партии бизнесмен Алексей Нечаев, но пока согласовать это не удалось. По данным издания, он понимает, что “много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет”.



“Нечаев хочет, чтобы НЛ вышли как минимум на третье место на выборах в Госдуму в 2026 году. Он думает, что его низкий результат на президентских выборах помешает этой цели”, – пишет издание.



Согласно майскому опросу Russian Field, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиян “не устраивает” в действующем президенте. Опережают этот пункт только “мягкость” Путина и его “невнимательность к внутренним делам страны”.