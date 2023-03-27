



Не могу представлять это правительство: Генконсул Израиля в США ушел в отставку

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир, подал в отставку через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уволил министра обороны.

“Последние 18 месяцев в качестве генерального консула Израиля в Нью-Йорке были насыщенными и полезными, но, учитывая сегодняшние события, настало время присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы он оставался маяком демократии и свободы в мире”, – написал Замир в Twitter. “Я увольняюсь”.

“Сегодняшнее опасное решение об увольнении министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу представлять это правительство”, – заявил дипломат спустя два часа после известий об увольнении Йоава Галанта.

Асаф Замир был назначен на высшую дипломатическую должность в Нью-Йорке предыдущим правительством. Он решил остаться на этом посту, несмотря на то, что некоторые дипломаты уволились, когда Нетаньяху вступил в должность. На прошлой неделе его работа уже оказалась под угрозой после того, как он заявил на общественном собрании, что “глубоко обеспокоен событиями в Израиле”, и сказал, что Израиль “должен быть демократическим”.