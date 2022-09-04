



"Не могу молчать, "А.К." пыталась меня убить"



В эфире программы Ульпан Шиши был опубликован большой материал о новом шокирующем повороте в деле об убийстве Таир Рада.



Одного из свидетелей по делу зовут “С.” Он выступил в эфире программы под своим полным именем - Шимон Шай Шукрон.



Шукрон утверждает, что “А.К.” - Оля Кравченко пыталась убить его, приставив к горлу острый объект.



По словам Шукрона, он молчал много лет, но больше молчать не может.



Шукрон попытался объяснить суть своих отношений с Кравченко: “Были встречи, было минимальное знакомство. Был тот или иной вид интимной связи, но не более того. Мы не были любовниками, не было длительной романтической связи - ничего подобного”.



Шукрон встретил Кравченко в 2012 году, когда работал ночным охранником в одном из заповедников Национального Управления Парков. Мать Кравченко работала охранником в соседнем заповеднике. Шукрон однажды пришел к ней домой в гости - и там познакомился с Олей. Знакомство организовала мать Кравченко.



Уже во время первого дейта в студенческом общежитии Кравченко, по словам Шукрона “вела себя странно”, и все время “говорила о ножах”. После нескольких встреч Шукрон сообщил ей, что такие отношения для него “несколько тяжелы” и он принял решение с ней расстаться. Шукрон подтвердил, что у него была интимная связь с Кравченко.



В тот период Шукрон не знал, что Кравченко проходит по делу об убийстве Ттаир Рада. Через несколько дней после разрыва его вызвали в полицию. Два следователя долго расспрашивали его о характере отношений с Кравченко и в конце разговора сказали: "Тебе запрещено встречаться с А.К., тебе запрещено говорить о ней с кем бы то ни было и тебя здесь не было”. Следователи дали Шукрону свой телефон - “на всякий случай”.



Шукрон случайно встретил Кравченко на парковке и подошел к ней, чтобы объяснить, что ему запрещено встречаться с ней. Через несколько часов они встретились снова и Кравченко “начала говорить странные вещи”: “Она трогала меня за живот и говорила: я хочу внутрь, я хочу войти внутрь тебя”.



Шукрон позвонил следователю и сообщил, что Кравченко дважды за день приходила к нему и он не знает, что ей от него нужно. Через несколько часов Кравченко снова пришла к Шукрону в его комнату в общежитии - и приставила к горлу осколок бутылки. По его словам “А.К. давила, и только Господь помог мне”. Шукрон схватил ее руку двумя руками и сумел прижать ее к столу. Соседи-студенты вызвали полицию.



Приехала полиция и одела на Кравченко наручники, та оказывала сопротивление. Полиция увезла ее и с тех пор Шукрон ее больше не встречал. Только позднее Шукрон узнал, что Кравченко в тот период находилась под домашним арестом. Никто не вызвал Шукрона в полицию, у него не взяли показаний.



Шукрон сам подал заявление на Кравченко. Ей предъявили обвинение в попытке причинения телесных повреждений.



Шукрон подчеркивает, что не является свидетелем защиты Задорова: "Я здесь не для того, чтобы помочь защите. Я не поддерживаю ту или иную сторону в этом деле. Это - ее проблемы".



Полиция прокомментировала: “Обвинение было предъявлено в соответствии с имевшимися свидетельствами и уликами. Обвинение было снято приказом окружного суда Цфата”.

