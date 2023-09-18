



Не из-за БАГАЦа: Статую Бен-Гуриона в Тель-Авиве сжег бездомный араб





Судья мирового суда Тель-Авива Видан Халихаль продлила на четыре дня срок содержания под стражей 34-летнего бездомного Мохаммеда Зида по подозрению в поджоге статуи Давида Бен-Гуриона на набережной.



Утром в субботу, 16 сентября, на пляже Буграшов в Тель-Авиве была подожжена статуя Давида Бен-Гуриона. Через несколько часов, после получения фотографий с камер наблюдения, Зид был арестован, так как его видели убегающим с места происшествия с набережной. При задержании на одежде Зида была обнаружена копоть, одежда была изъята и отправлена на лабораторное исследование.



Адвокат Ашраф Абу Разак, представляющий интересы офиса общественного защитника: "Это бездомный, он отрицает все подозрения. Учитывая его психическое состояние, суд удовлетворил наше ходатайство и направил его на психиатрическую экспертизу. Мы ожидаем, что полиция завершит расследование как можно скорее, и он будет освобожден".



В ходе слушаний адвокат Зида утверждал, что в деле не было проведено никаких существенных следственных действий и нет фотографий, на которых он поджигает статую. " На мой взгляд, кроме того, что он был на пляже, чего он не отрицает, нет ничего, что бы связывало его с инцидентом, нет никаких доказательств, даже на фотографиях, которые ему показывали. Он не похож на поджигателя, не ходит с зажигательными материалами или подобными вещами", - сказал адвокат.



Судья Халихаль продлила срок содержания подозреваемого под стражей на четыре дня, и в течение этих дней он будет направлен на предварительную психиатрическую экспертизу. В своем решении судья указала, что имеются обоснованные подозрения в отношении подозреваемого в совершении вменяемых ему преступлений на достаточном для данной стадии процесса уровне, включая показания самого подозреваемого.



Публикация этих подробностей - весьма унизительна для израильских левых, поспешивших связать поджог с “темными силами”, "стремящимися совершить переворот”.



Наиболее характерен среди них - активизировавшийся в последнее время бывший глава АМАН генерал Амос Ядлин.



Ядлин написал в твиттере: “Как руководитель Института наследия Бен-Гуриона, я был потрясен, увидев, что сегодня ночью на тель-авивском пляже была подожжена известная статуя Бен-Гуриона, стоящего на голове. Бен-Гурион, основатель страны и ее первый премьер-министр, инициатор Декларации независимости, видимо, стал жертвой начавшейся на этой неделе в БАГАЦе кампании по расшатыванию оснований Декларации независимости”.



Известный израильский политолог доктор Гади Тауб в ответ написал: "Стыдно, что человек, занимающий Ваше положение, пишет подобную чушь. Как руководитель Института наследия Бен-Гуриона, Вы должны были знать, что Бен-Гурион думал о попытке превратить Декларацию независимости в конституционный документ".