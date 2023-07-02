



Не хотят стоять у Терминала №1. Организаторы протестов "отвергли произвол"



Вечером 2 июля адвокат Гонен Бен Ицхак направил письмо начальнику центрального округа полиции, в котором выразил позицию организаторов акции протеста в аэропорту Бен-Гурион.



В письме говорится следующее: "Мы отвергаем произвольное решение о том, что акция протеста будет проводиться в Терминале №1. При всем уважении, если бы организации хотели провести акцию протеста перед публикой, прилетающей в Эйлат, они могли бы решить сделать это перед отелем Club в Эйлате, а не в Терминале №1". Он призвал полицию работать с демонстрантами согласованно и не враждовать с ними, "чтобы мероприятие закончилось спокойно и без каких-либо инцидентов".