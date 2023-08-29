



Не хотел в Москву: сын президента ЦАР устроил "дебош" в России

Сын президента ЦАР Эварист Туадера устроил "дебош" в Кисловодске, поскольку не хотел ехать в Москву.



По данным российского Telegram-канала Baza, в городе он находился в течение двух недель на некой реабилитации.



Для сопровождения ему была выделена делегация, в которую входили психолог и терапевт. Однако это не помогло, потому что Эварист якобы большую часть времени проводил в увеселениях. В понедельник, 28 августа, должен был состояться его вылет в Москву. Однако сын президента ЦАР этого не хотел и сбежал от своих охранников.



"Девушка-сопровождающая попыталась его вразумить, но сын президента оказался не из тех, кто любит слушать наставления, — Туадера разозлился и ударил ее. Она, испугавшись, вызвала скорую. Затем приехала и полиция", - сказано в сообщении.



В итоге сына президента ЦАР все же отправили в Москву, передав его сотрудникам посольства.