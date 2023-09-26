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Не хочу: Песков отказался отвечать на вопросы о видео с сыном Кадырова
26.09.2023 19:58 Наталья Богинская

Не хочу: Песков отказался отвечать на вопросы о видео с сыном Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не будет комментировать видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова избивает задержанного, сообщает “Интерфакс”.

“Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду”, – сказал Песков во время ежедневного общения с журналистам, не дожидаясь соответствующего вопроса.

Когда у Пескова спросили, почему он отказывается от комментариев, он ответил: “Не хочу”.

В середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (по версии следствия, он выполнял задание украинских спецслужб), и этапированный в Чечню, сообщил, что в чеченском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова – 15-летний Адам.

25 сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

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