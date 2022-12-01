



"Не дождетесь". Твердый ответ Лиат Бен-Ари

Лиат Бен-Ари, заместитель государственного прокурора по экономической преступности и главный обвинитель в процессе Нетаниягу, побеседовала с председателем адвокатской организации, адвокатом Орит Корин



Беседа проведена в рамках подготовки запроса о выдаче ордера на предотвращение угроз в адрес прокурора и ее семьи. Бен-Ари дала понять адвокату Корин, что, несмотря на “кампанию подстрекательства” против нее как государственного служащего и против ее семьи, она не намерена покидать свой пост.



Председатель адвокатской организации, адвокат Орит Корин, сказала: “Мы намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении организационные инструменты, чтобы поддержать прокуроров, которые добросовестно выполняют свою работу и страдают от угроз и клеветы в их адрес и в адрес членов их семей, в том числе через социальные сети".



Адвокат Корин добавила: "Мы намерены прийти сегодня на слушания вместе с Лиат, чтобы выразить нашу четкую позицию против этого подстрекательства. Несмотря на то, что против Орли Лев уже выдан ордер, она продолжает действовать и снова публикует ложные публикации против сына Бен-Ари. Мы не намерены мириться с подобными нарушениями".