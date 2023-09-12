



Не дождавшись приглашения: где встретится Нетаниягу с Байденом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в НбНью-Йорке.



Он ожидал, что его пригласят в Белый дом, но источники при американской администрации подтверждают, что этого не произошло.



Как сообщалось ранее, Нетаниягу покинет Израиль 17 сентября и проведет день в Силиконовой долине, прежде чем отправится в Нью-Йорк.



Ожидается, что он выступит перед Генассамблеей ООН 21 или 22 сентября, после чего проведет в городе Шаббат.



