Новости » Политика
Не дадут отдохнуть: Суд отверг ходатайство Ротмана
23.08.2023 12:23 Аркадий Бочаровский

Не дадут отдохнуть: Суд отверг ходатайство Ротмана


Глава комитета Кнессета по законодательству Симха Ротман и его супруга подали ходатайство в мировой суд Иерусалима. Супруги просили  запретить группе протестующих сорвать отдых семьи на севере страны. 

В группу входят два адвоката из центрального и северного регионов и еще около 430 человек, присоединившихся к группе в WhatsApp под названием “Найдем и достанем Ротмана”. Судья отклонил запрос и сказал, что деятельность группы "подпадает под определение допустимого политического протеста".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы