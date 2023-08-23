



Не дадут отдохнуть: Суд отверг ходатайство Ротмана



Глава комитета Кнессета по законодательству Симха Ротман и его супруга подали ходатайство в мировой суд Иерусалима. Супруги просили запретить группе протестующих сорвать отдых семьи на севере страны.



В группу входят два адвоката из центрального и северного регионов и еще около 430 человек, присоединившихся к группе в WhatsApp под названием “Найдем и достанем Ротмана”. Судья отклонил запрос и сказал, что деятельность группы "подпадает под определение допустимого политического протеста".