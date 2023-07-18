



Не будем Германией 1933 года. Письмо врачей против реформы подписал Башар Асад



Сотни врачей подписали письмо, призывающее Гистадрут медиков “остановить” систему здравоохранения до тех пор, пока не будет прекращена правовая реформа.



Среди прочего они написали: "Мы не будем уподобляться интеллигенции, ученым и образованным людям Германии 1933 года".



При ознакомлении со списком подписантов обнаружился некто “доктор Башар аль-Асад". По словам авторов инициативы, это "бибистская провокация, которую коллектив старается убрать".

