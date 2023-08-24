



Не будь расистом: Резервисты протестуют возле дома Смотрича в Самарии

Сотни протестующих из группы резервистов “Ахим Бэ Нешек”, выступавших против реформы судебной системы, провели 24 августа демонстрацию возле дома министра финансов Бецалеля Смотрича в поселении Кдумим в Самарии.



“Мы прибыли в знак протеста против низкого уровня безопасности в Израиле, чтобы напомнить несостоявшемуся министру о заповедях, от которых он отказался в пользу продвижения расистской программы еврейского превосходства”, – говорится в заявлении группы.



Что касается Десяти заповедей, демонстранты принесли плакаты с надписями “Не укради” и “Не возжелай”, а также “Уважай ЛГБТ” и “Не будь расистом”.

“Смотрич отстранил Галанта от Минобороны и выполняет слишком большую для него роль”, – говорится далее в заявлении. “Он продвигает свой “решительный план” по созданию государства только для евреев, он поддерживает ополченцев Хавара и бросает солдат ЦАХАЛа в Гааге”.



Протесты возле домов членов правительства стали обычным явлением с момента начала движения против судебной реформы, хотя демонстранты впервые пробились к дому лидера “Религиозного сионизма”, который находится далеко за пределами “Зеленой линии”.