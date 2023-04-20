



Не 50 миллионов. Во что обошлась Израилю "крепость" Беннета в Раанане

Журналистка канала КАН Аела Хасон опубликовала подробное расследование о том, во что обошелся ремонт частной резиденции бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Раанане.



Специальным решением юридического советника правительства его вилла была признана официальной резиденцией главы правительства - в связи с невозможностью использовать официальную резиденцию на улице Бальфур в Иерусалиме, требующей капитального ремонта.



Правые критики Беннета, основываясь на более ранних разоблачениях Хасон, утверждали, что ремонт, превратившейся в создание настоящей “крепости” в Раанане, обошелся государству в 50 миллионов шекелей.



Хасон опубликовала информацию о том, что в реальности эта цифра примерно на 9% меньше и точная смета составляет “всего” 46 264 438 шекелей. Более 12 миллионов шекелей были потрачены на заборы и шлагбаумы вокруг резиденции.



В распоряжении Хасон - подробнейший отчет о возмещении расходов на функционирование резиденции. 13 июня Беннет был приведен к присяге, а уже 14 ему была возмещена сумма в 1599 шекелей - покупки в Шуферсаль.



Хасон также рассказала о том, что государство по-прежнему платит за квартиры, снятые в Раанане для охранников - несмотря на то, что они стоят пустыми. Это произошло потому, что договоры аренды были заключены на более длительный срок, чем продлилась каденция Беннета.