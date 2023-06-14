



НДИ поддержит Готлиб, “а-Маханэ а-Мамлахти” - против

Оппозиционная партия депутата Кнессета Авигдора Либермана НДИ заявляет, что проголосует за назначение депутата Кнессета от “Ликуда” Тали Готлиб членом комиссии по отбору судей в попытке подорвать стремление премьер-министра Биньямина Нетаниягу отсрочить назначение двух депутатов в комиссию.



“Мы действуем по традиции двух кандидатов, — говорится в заявлении партии, имея в виду одного от коалиции и одного от оппозиции. - Мы не танцуем под флейту Нетаниягу”.



Но оппозиционная партия “а-Маханэ а-Мамлахти” Бенни Ганца объявляет, что будет голосовать только за кандидата в депутаты Карин Эльхарар. В заявлении партии говорится, что “мы не будем играть в игры и рисковать сохранением Готлиб” в качестве члена комиccии.





