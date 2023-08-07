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Назвавший Нетаниягу иранским шпионом: это была только метафора
07.08.2023 20:40 Аркадий Бочаровский

Назвавший Нетаниягу иранским шпионом: это была только метафора


Бывший кандидат в члены Верховного суда Офер Бартель отказался от своих слов - ранее в интервью 12-му каналу он назвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу "иранским шпионом".

Господин Бартель заявил: "Наверное, это была неудачная формулировка, поскольку всем ясно, что он таковым не является. Я произнес эти слова лишь в качестве метафоры, в связи с тем тяжелым ущербом, который он, по моему мнению, нанес Святой Земле и ее гражданам, стонущим под его правлением".
 

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