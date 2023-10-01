



Назвать врага врагом: Соловьев внезапно набросился на Китай

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев неожиданно выступил с антикитайским заявлением. Он публично назвал Китай "врагом России".



Громкое заявление он сделал в эфире своего ток-шоу “Вечером с Владимирым Соловьевым” на государственном телеканале “Россия 1”.



Соловьев, который последние полтора года рассказывал россиянам о “великой дружбе” России и Китая, неожиданно сменил риторику. Сменил ее кардинально, буквально назвав КНР “врагом”.



“Опасно заменить Америку на Китай. Очень опасно посчитать, что мы оттуда перебежим туда, и как мы раньше все яйца складывали в англосаксонскую корзину, сейчас сложить в китайскую. Вот это очень опасно. Сейчас необходимо осознать себя медведем, который любит свою тайгу и опору делает на собственные силы. Сформулировать для себя собственные национальные интересы, обозначить врагов. И не стесняться называть врагов врагами. Тогда не будет желания с ними слиться”, – заявил пропагандист.