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Назвать врага врагом: Соловьев внезапно набросился на Китай
01.10.2023 19:16 Наталья Богинская

Назвать врага врагом: Соловьев внезапно набросился на Китай

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев неожиданно выступил с антикитайским заявлением. Он публично назвал Китай "врагом России".

Громкое заявление он сделал в эфире своего ток-шоу “Вечером с Владимирым Соловьевым” на государственном телеканале “Россия 1”.

Соловьев, который последние полтора года рассказывал россиянам о “великой дружбе” России и Китая, неожиданно сменил риторику. Сменил ее кардинально, буквально назвав КНР “врагом”.

“Опасно заменить Америку на Китай. Очень опасно посчитать, что мы оттуда перебежим туда, и как мы раньше все яйца складывали в англосаксонскую корзину, сейчас сложить в китайскую. Вот это очень опасно. Сейчас необходимо осознать себя медведем, который любит свою тайгу и опору делает на собственные силы. Сформулировать для себя собственные национальные интересы, обозначить врагов. И не стесняться называть врагов врагами. Тогда не будет желания с ними слиться”, – заявил пропагандист.

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