



Названы страны ЕС, которые не поставляют оружие Украине

Всего две страны Евросоюза до сих пор не поставляют оружие Украине в рамках военной помощи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, этого нед делают только Австрия и Венгрия.

"Сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что Австрия и Венгрия против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - отметил глава украинского МИД.