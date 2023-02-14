



Названы новые фавориты на роль преемника Путина

Глава центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем Телеграм-канале прокомментировал включение в состав Совбеза президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.



Как сообщают российские СМИ, по мнению эксперта, Ковальчук - тяжеловес, который может заставить подвинуться некоторых членов госэлиты.

В частности, это может серьезно ослабить позиции секретаря СБ Николая Патрушева.



"Что же касается Совбеза, то до настоящего времени роль секретаря Николая Патрушева была доминирующей, так как зампред СБ Дмитрий Медведев реальных полномочий имел гораздо меньше", - пишет Гращенков.



Ранее также сообщалось, что на пост преемника претендует сын Николая Патрушева Дмитрий, сейчас возглавляющий Минсельхоз.



С точки зрения аппаратный борьбы, удар идет и по группе, которая формировалась вокруг секретаря Совбеза. В частности, ослабли позиции Вячеслава Володина, считает Гращенков. По его словам, за счет ослабления лидера вперед может вылезти и Медведев. Тем более что как агрессивный рупор СВО он не уходит из повестки дня.



Ротации могут затронуть не только силовой блок, но и экономический.



"В условиях сужающейся ресурсной базы, нарастают противоречия в элитах и у наиболее активной финансовой ее части, нарастают свои политические запросы. Да и в нынешних условиях, ориентация на промышленность кажется более важной, чем на финансовый сектор", - считает Илья Гращенков.



