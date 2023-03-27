



Названы места, где пройдут демонстрации

Организаторы протестов призвали израильтян выйти сегодня вечером, 27 марта, на массовые демонстрации против правовой реформы по всей стране.



Большая часть митингов уже стартовала, в том числе, в Иерусалиме.



Уточняется, что демонстрации в рамках "Национальной недели паралича" возобновятся под домами министров.



В частности, они стартуют под домом Ави Дихтера в Ашкелоне, Нира Барката в Иерусалиме и Исраэля Каца в мошаве Кфар-Ахим.



Более того, демонстрации возобновятся на улице Каплан в Тель-Авиве в 20:00 и в то же время в центре Хайфы.



Помимо прочего, акции протеста правовой реформы пройдут в Нью-Йорке перед консульством Израиля на Второй авеню.

