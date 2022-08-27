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Названо одно из главных препятствий в отношениях Израиля и Турции
27.08.2022 10:10 Ольга Белозерова

Названо одно из главных препятствий в отношениях Израиля и Турции

Временный поверенный в делах Израиля в Турции Ирит Лиллиан высказалась о сближении Израиля и Турции.

По ее словам, повторное назначение посла в Анкаре может произойти в течение нескольких недель. Об этом сообщает The Algemeiner.

"Только из-за выборов в Израиле все может быть отложено с израильской стороны, но я надеюсь, что это произойдет вовремя, и пройдет еще всего несколько недель, и процесс будет завершен", - отметила она.

Кроме этого, Ирит Лиллиан назвала одно из главных препятствий в отношениях между государствами. По ее словам, самым большим препятствием на пути "положительной тенденции, наблюдаемой в течение года" было существование офиса ХАМАС в Стамбуле.

"Вызовов много, но, с нашей точки зрения, одним из главных препятствий является офис ХАМАСа в Стамбуле. ХАМАС - террористическая организация, и не секрет, что Израиль ожидает, что Турция закроет этот офис и отправит активистов подальше отсюда", - подчеркнула дипломат. 

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