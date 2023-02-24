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Названа ключевая фигура, которая может добиться компромисса по правовой реформе
24.02.2023 20:20 Аркадий Бочаровский

Названа ключевая фигура, которая может добиться компромисса по правовой реформе



Политический комментатор 12-го канала  Амит Сегаль считает, что ключевым человеком, который может привести к компромиссу между коалицией и оппозицией, является бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот.

В своей еженедельной колонке в газете "Едиот Ахронот" Сегаль пишет: "Простое составление карты оппозиции покажет, что Айзенкот - ключевой человек для любого компромисса".

Сегаль объясняет, почему, вопреки сложившемуся мнению, Яир Лапид и Бенни Ганц не могут быть теми, кто возглавит компромисс: "Политический интерес Лапида, как главы оппозиции, - это война, а не мирное соглашение. Бени Ганц очень хотел бы соглашения с коалицией, но он пережил две травмы: нарушение соглашения о ротации со стороны Нетаниягу и смертельное сокрушение, через которое он прошел тогда со стороны Лапида".

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