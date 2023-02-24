



Названа ключевая фигура, которая может добиться компромисса по правовой реформе





Политический комментатор 12-го канала Амит Сегаль считает, что ключевым человеком, который может привести к компромиссу между коалицией и оппозицией, является бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот.



В своей еженедельной колонке в газете "Едиот Ахронот" Сегаль пишет: "Простое составление карты оппозиции покажет, что Айзенкот - ключевой человек для любого компромисса".



Сегаль объясняет, почему, вопреки сложившемуся мнению, Яир Лапид и Бенни Ганц не могут быть теми, кто возглавит компромисс: "Политический интерес Лапида, как главы оппозиции, - это война, а не мирное соглашение. Бени Ганц очень хотел бы соглашения с коалицией, но он пережил две травмы: нарушение соглашения о ротации со стороны Нетаниягу и смертельное сокрушение, через которое он прошел тогда со стороны Лапида".