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Названа дата похорон Михаила Горбачева
31.08.2022 19:50 Александр Юзовский

Названа дата похорон Михаила Горбачева

Дочь покойного экс-президента СССР Михаила Горбачева Ирина сообщила, что похороны политика состоятся в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище в Москве.

"Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", - рассказала она "Интерфаксу".

По информации другого источника, похороны не будут носить государственный характер.

"Организация государственных похорон Горбачева не планируется", - сказали собеседники агентства.

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