



Названа дата похорон Михаила Горбачева

Дочь покойного экс-президента СССР Михаила Горбачева Ирина сообщила, что похороны политика состоятся в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище в Москве.



"Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", - рассказала она "Интерфаксу".



По информации другого источника, похороны не будут носить государственный характер.



"Организация государственных похорон Горбачева не планируется", - сказали собеседники агентства.