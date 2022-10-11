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Названа дата подписания соглашения между Израилем и Ливаном
11.10.2022 16:10 Ольга Белозерова

Названа дата подписания соглашения между Израилем и Ливаном

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщает о том, что ведется подготовка к официальному подписанию соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем.

Телеканал, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что стороны официально подпишут соглашение уже 20 октября.

Напомним, что сегодня премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил, что было достигнуто "историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику и обеспечит стабильность на северной границе". 

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