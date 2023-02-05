



Назван потенциальный преемник Путина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может стать потенциальным преемником президента России Владимира Путина.



Такое мнение в интервью CNN выразил российский журналист Михаил Зыгарь.



По его словам, новости о возможности того, что Пригожин станет следующим президентом РФ, являются для Москвы горячей темой. Он был и до сих пор является ярым сторонником Путина, который занимается пост президента более 20 лет.



Более того, Пригожин входит в его ближайшее окружение, потому, по мнению журналиста, он способен бросить потенциальный вызов президенту РФ, особенно на фоне того, что у него есть политические амбиции и в России он считается "героем".