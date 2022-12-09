



Назван ключевой кандидат Нетаниягу на пост спикера Кнессета

Депутат от партии Ликуд Давид Амсалем по-прежнему является ведущим кандидатом Биньямина Нетаниягу на пост спикера Кнессета.

Информацию СМИ он косвенно подтвердил в четверг, выступая на конференции Федерации местных властей в Тель-Авиве.

"Я никогда не говорил, что соглашусь только на должность министра юстиции, я сказал, что либо это, либо должность спикера Кнессета", - отметил Амсалем.

По данным Ynet, также среди депутатов, рассматриваемых на должность спикера, Амир Охана, Йоав Киш, Данни Данон и Офир Акунис.

Кроме того, Нетаниягу рассматривает на должность министра юстиции кандидатуру Ярива Левина, Йоава Галанта - на пост министра обороны, а Эли Коэна - на пост главы минпроса.

"На данном этапе Нетаниягу только прислушивается к требованиям депутатов от Ликуда", — объявила его партия.