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Назван главный приоритет G7
26.01.2023 09:56 Ольга Белозерова

Назван главный приоритет G7

Председательствующая в G7 Япония заявила, что вторжение России в Украину будет доминировать в переговорах между крупнейшими странами в развитыми экономиками.

По словам дипломата Масато Канда, санкции против РФ и поддержка Украины - будут главным приоритетом G7. Об этом сообщает Reuters.

"Санкции против России и поддержка Украины будут главным приоритетом на встречах финансовых лидеров G7 под председательством Японии", - сказал Канда. 

Среди других вопросов на повестке дня у G7 будут глобальные проблемы долга.

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