



Назван главный приоритет G7

Председательствующая в G7 Япония заявила, что вторжение России в Украину будет доминировать в переговорах между крупнейшими странами в развитыми экономиками.



По словам дипломата Масато Канда, санкции против РФ и поддержка Украины - будут главным приоритетом G7. Об этом сообщает Reuters.



"Санкции против России и поддержка Украины будут главным приоритетом на встречах финансовых лидеров G7 под председательством Японии", - сказал Канда.



Среди других вопросов на повестке дня у G7 будут глобальные проблемы долга.