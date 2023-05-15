



Назначение судей: новые угрозы оппозиции



Депутат Зеэв Элькин из Махане Мамлахти написал на своей странице в Twitter, что коалиция сдалась и что выборы в комитет по назначениям судей на этот раз пройдут в соответствии с существующим законом, и провозгласил это “первой победой оппозиции”.



В ответ секретарь кабинета министров Йоси Фукс написал в Твиттере, что если на переговорах в Доме президента не будет достигнуто соглашение, правительство, вопреки существующей практике, назначит двух представителей коалиции в комитет по отбору судей.



Элькин ответил Фуксу, что тот "предлагает не вести переговоры, угрожая нарушить традицию Кнессета в выборах комитета, когда всегда избирались представители коалиции и оппозиции, в том числе и в предыдущем Кнессете. Спросите Ротмана".



Журналист Дафна Лиэль комментирует: “Драматическое заявление Фокса может повлиять на переговоры в Доме президента, которые никак не продвигаются с тех пор, как возникла напряженность в сфере безопасности и началась операция "Щит и стрела".



Президент Герцог отреагировал на слова Элькина и пояснил, что в этом событии нет победителей и проигравших: "Если они есть - Государство Израиль проиграет".