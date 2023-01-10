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"Назначение Лапина — демонстрация неуязвимости руководства Минобороны"
10.01.2023 10:46 Аркадий Бочаровский

"Назначение Лапина — демонстрация неуязвимости руководства Минобороны"

Назначать генерала Александра Лапина на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ со стороны руководства Минобороны РФ было не просто ошибкой, а демонстрацией собственной непотопляемости. Об этом заявил бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).

«Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение, — заявил Стрелков. — Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и „перегруппировавшись“ из Харьковской области. Повышать за такое — это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ».

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