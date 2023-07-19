



Назначена дата рассмотрения БАГАЦем петиции об отстранении Нетаниягу

Высший суд справедливости назначил официальную дату рассмотрения петиции с требованием отстранить премьер-министра Биньямина Нетаниягу от должности из-за конфликта интересов.



Соответствующее решение было принято 19 июля.



В частности, БАГАЦ постановил, что слушание по петиции об урегулировании конфликта интересов состоится 12 сентября.



Согласно указу судей, юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара должна дать свой ответ на петицию до 20 августа.



Комментируя ситуацию, министр юстиции Ярив Левин раскритиковал решение БАГАЦа, подчеркнув, что только общество может решить вопрос о назначении премьер-министра.



"В демократической стране именно общество решает, кто будет премьер-министром, а кто нет. Вмешательство БАГАЦа является опасной попыткой попрать демократический выбор примерно 2,5 миллионов граждан Израиля, которые всего несколько месяцев назад избрали Биньямина Нетаниягу премьер-министром", - сказал он.



Напомним, по ходатайству адвоката Дафны Хельц-Лехнер, поданному от имени длинного списка заявителей, Высший суд справедливости рассмотрит петицию с требованием отстранить премьер-министра Нетаниягу от должности из-за конфликта интересов. Это неожиданный шаг, поскольку БАГАЦ обычно сразу же отклоняет подобные петиции.



Главы партий, входящих в коалицию, ранее раскритиковали решение БАГАЦа, отметив, что это -скользкий путь, который может нанести серьезный вред демократии и волеизъявлению народа.



Соглашение о конфликте интересов, которое Нетаниягу подписал с бывшим юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом, требует от него избегать участия в правовой реформе. Заявители утверждают, что глава правительства нарушил сделку.

