



Назначен новый глава Управления по ценным бумагам Израиля

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о назначении Сеффи (Йосефа) Зингера новым главой Управления ценных бумаг Израиля.



44-летний Зингер, партнер отдела корпоративного права и ценных бумаг юридической фирмы Herzog Fox & Neeman с 2018 года, заменит Аната Гету на посту председателя Управления ценных бумаг Израиля.



В последние годы Зингер курировал практику банкротства и неплатежеспособности в Herzog Fox & Neeman, консультируя израильские и транснациональные компании по широкому кругу сложных вопросов корпоративного права и права ценных бумаг, включая реструктуризацию группы IDB, трансграничные международные сделки, в том числе финансирование приватизации порта Хайфы.



До этого Зингер занимал ряд должностей в Министерстве юстиции в сфере неплатежеспособности и налогообложения в отделе консультирования и законодательства.



Комментируя назначение, Смотрич отметил, что Зингер обладает опытом работы как в частном, так и в государственном секторах, в экономической сфере в целом и в секторе ценных бумаг в частности.



Управление по ценным бумагам Израиля осуществляет надзор и надзор за широким спектром деятельности на рынке капитала, включая торговлю и корпоративные ценные бумаги на Тель-Авивской фондовой бирже; проведение первичных публичных предложений (IPO) компаниями, привлекающими капитал у населения; деятельность взаимных фондов, которые предлагают населению ряд ликвидных и удобных инвестиционных возможностей; и деятельность финансовых агентов, включая инвестиционных консультантов и портфельных менеджеров.



