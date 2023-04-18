



Назначен новый глава Центрального статистического бюро

Комиссия по отбору кандидатов назначила новым директором Центрального статистического бюро профессора Ярона Фелоса.



Он был единогласно выбран из 13 кандидатов.



Постоянная должность главы Центрального статистического бюро пустовала больше года.



Ярон Фелос является специалистом в сфере обработки данных. Также он занимал должность главы кафедры измерений и геоинформации на инженерном факультете Ариэльского университета.



Кроме того, он был директором аналитического отдела в государственном картографическом центре.



