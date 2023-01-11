



Назарбаев потерял статус "елбасы"

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не является "елбасы".



Об этом сообщает 24kg.



Конституционный суд Казахстана рассмотрел обращение группы депутатов парламента о признании утратившим силу закона о елбасы - официальном титуле "лидер нации" или "глава государства".



Народные депутаты попросили ответить на вопрос, подлежит ли признанию утратившим силу конституционный Закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" в связи с исключением норм, регулирующих его статус и полномочия.



В решении суда говорится, что в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения вышеупомянутого закона, в связи с чем он "подлежит признанию утратившим силу".



"Основываясь на воле народа РК, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Основного закона пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного Закона «О первом президенте Республики Казахстан - елбасы» в действующем праве Казахстана, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", - говорится в постановлении суда.