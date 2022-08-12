



Навальный заявил о создании "профсоюза" в колонии

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный сообщил, что создал "профсоюз заключенных и сотрудников колоний" в колонии строгого режима №6 во Владимирской области, в которой он отбывает наказание. Однако, по его словам, в профсоюз вступил только он.



Навальный в своих соцсетях рассказал, что составил документы о создании профсоюза "граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы" и назвал его "Промзона", затем он отослал их директору ФСИН России и начальнику колонии.



"Первой наградой мне были дикие глаза сотрудников администрации. Они думали, что я шучу, когда я говорил о профсоюзе. И теперь называют его исключительно "незаконным", – говорится в соцсетях политика.

