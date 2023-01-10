



Навальный заболел в ШИЗО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в тюрьме, вновь был отправлен в ШИЗО.



На этот раз, 10-й по счету, в изолятор его поместили, якобы потому что тот умылся "не по распорядку".



В частности, в штрафном изоляторе он оказался на 15 суток за то, что умылся вместо 06:00, в 05:24 По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, сейчас его подзащитный болеет.



"Бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в ШИЗО c температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства", - сообщил он.

