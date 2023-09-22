



Навальный отправлен в ШИЗО уже в 20-й раз

Российский оппозиционер Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор уже в 20-й раз.



Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х (Twitter).



"Все стабильно. Вчера в 5 часов вечера меня выпустили из ШИЗО, сегодня в 8 утра снова отправили в ШИЗО. 4 суток. Почему так мало? Потому что ровно через 4 суток у меня заседание суда апелляционной инстанции", - написал Навальній.



Его пресс-секретарь Кира Ярмыш отметила, что слушание апелляции по последнему 19-летнему приговору состоится в суде 26 сентября.