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Навальный освобожден от ответственности по 4-м эпизодам дела об "экстремизме"
05.08.2023 17:24 Алина Груднева

Навальный освобожден от ответственности по 4-м эпизодам дела об "экстремизме"

Мосгорсуд освободил российского оппозиционера Алексея Навального от ответственности по четырем эпизодам дела об "экстремизме".

По данным "Медиазона", такое заявление сделал судья Андрей Суворов, вынесший подсудимому приговор в виде лишения свободы сроком на 19 лет.

По его словам, Навальный освобожден от ответственности по четырем эпизодам из-за истечения сроков давности.

В частности, с него сняли обвинения в "реабилитации нацизма", в "вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий", в "создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан" и в "публичных призывах к экстремизму".
 

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