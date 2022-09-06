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Навальный обратился к россиянам из тюрьмы
06.09.2022 13:24 Алина Груднева

Навальный обратился к россиянам из тюрьмы

Отбывающий наказание в тюрьме оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение россиянам.

 
Соответствующее видео опубликовано в его YouTube-канале.
 
Навальный призвал россиян пойти на сентябрьские выборы, чтобы положить конец действующей власти в РФ, которая развязала войну в Украине.
 
"С начала войны режим в нашей стране переродился полностью, что вновь вызвало обсуждение: а имеет ли смысл ходить на выборы? Я считаю, что имеет", - сказал он.
 
По словам Навального, суть не изменилась. Владимир Путин по-прежнему правит, "опираясь на репрессии, контроль над судебной системой, пропаганду и свою партию "Единая Россия", контролирующую все советы депутатов в стране".

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