



Навальный обратился к россиянам из тюрьмы

Отбывающий наказание в тюрьме оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение россиянам.

Соответствующее видео опубликовано в его YouTube-канале.

Навальный призвал россиян пойти на сентябрьские выборы, чтобы положить конец действующей власти в РФ, которая развязала войну в Украине.

"С начала войны режим в нашей стране переродился полностью, что вновь вызвало обсуждение: а имеет ли смысл ходить на выборы? Я считаю, что имеет", - сказал он.

По словам Навального, суть не изменилась. Владимир Путин по-прежнему правит, "опираясь на репрессии, контроль над судебной системой, пропаганду и свою партию "Единая Россия", контролирующую все советы депутатов в стране".