Навальный об аресте Стрелкова-Гиркина: политзаключенный
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает незаконным задержание Игоря Стрелкова-Гиркина.
Об этом он написал в своем посте в социальной сети.
"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда", - считает Навальный.
По словам оппозиционера, Россия должна расследовать факт убийства 298 пассажиров "Боинга", а виновные должны понести наказание.
"Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда", — добавил Навальный.
Напомним, в отношении Стрелкова заведено уголовное дело. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.