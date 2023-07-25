



Навальный об аресте Стрелкова-Гиркина: политзаключенный

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает незаконным задержание Игоря Стрелкова-Гиркина.



Об этом он написал в своем посте в социальной сети.



"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда", - считает Навальный.



По словам оппозиционера, Россия должна расследовать факт убийства 298 пассажиров "Боинга", а виновные должны понести наказание.



"Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда", — добавил Навальный.



Напомним, в отношении Стрелкова заведено уголовное дело. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.