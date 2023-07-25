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Навальный об аресте Стрелкова-Гиркина: политзаключенный
25.07.2023 14:16 Алина Груднева

Навальный об аресте Стрелкова-Гиркина: политзаключенный

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает незаконным задержание Игоря Стрелкова-Гиркина.

Об этом он написал в своем посте в социальной сети.

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда", - считает Навальный.

По словам оппозиционера, Россия должна расследовать факт убийства 298 пассажиров "Боинга", а виновные должны понести наказание.

"Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда", — добавил Навальный.

Напомним, в отношении Стрелкова заведено уголовное дело. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.

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