



Навальному дали 10 дней на ознакомление 196 томов его дела “об экстремизме”

Басманный районный суд Москвы дал Алексею Навальному 10 дней на ознакомление с возбужденным против него делом “об экстремизме”, сообщает “Медиазона” из зала суда. Навального обвиняют по статьям об организации и финансировании экстремизма.



“Это значит, что большой процесс по этому делу Алексея начнется совсем скоро”, – написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.



Алексей Навальный, участвующий в заседании по видеосвязи, сообщил, что в деле 196 томов. Срок ознакомления с материалами дела – до 5 мая.



Заседание суда закрыли для публики спустя семь минут после начала по ходатайству следователя. Навальный, заявил, что “следствие пытается сделать так, чтобы об этом процессе никто не узнал”.



Навальный также сообщил, что из уголовного дела “об экстремизме”, которое начал рассматривать Бассманный суд Москвы, выделили в отдельное производство “террористическое дело”, которое рассмотрит военный суд.



“Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему”, – заявил политик.

