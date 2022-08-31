Новости » Политика
Навального вновь отправили в штрафной изолятор
31.08.2022 01:32 Александр Юзовский

Навального вновь отправили в штрафной изолятор

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный сообщил, что снова попал в штрафной изолятор.

"Вы будете смеяться, но я снова в ШИЗО. В воскресенье вечером меня выпустили, а в понедельник днем снова закрыли и не скрывают, что и дальше я вылезать из этой дыры не буду. Но зато я наконец-то знаю, за что меня сажают!", — говорится в сообщении Навального в соцсетях.

Блогер, отбывающий наказание, заявил, что его сочли "слишком политически активным для заключенного".

"Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз заключенных: “Не для того сажали, чтобы здесь профсоюзы делал”. Ну и настоящее бешенство у Кремля от нашей работы по продвижению “списка 6000” — олигархов, коррупционеров и разжигателей войны, в отношении которых должны быть введены санкции", — отмечает Алексей Навальный.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы