



Навального вновь отправили в штрафной изолятор

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный сообщил, что снова попал в штрафной изолятор.



"Вы будете смеяться, но я снова в ШИЗО. В воскресенье вечером меня выпустили, а в понедельник днем снова закрыли и не скрывают, что и дальше я вылезать из этой дыры не буду. Но зато я наконец-то знаю, за что меня сажают!", — говорится в сообщении Навального в соцсетях.



Блогер, отбывающий наказание, заявил, что его сочли "слишком политически активным для заключенного".



"Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз заключенных: “Не для того сажали, чтобы здесь профсоюзы делал”. Ну и настоящее бешенство у Кремля от нашей работы по продвижению “списка 6000” — олигархов, коррупционеров и разжигателей войны, в отношении которых должны быть введены санкции", — отмечает Алексей Навальный.



