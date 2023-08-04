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Навального посадили на 19 лет
04.08.2023 17:20 Алина Груднева

Навального посадили на 19 лет

Выездной "суд" в исправительной колонии во Владимирской области приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об "экстремизме".

Его признали виновным в семи эпизодах по шести статьям уголовного кодекса.

В частности, Навального обвиняют в создании "экстремистского сообщества", призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации, "посягающей на права граждан", а также в финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и в реабилитации нацизма.

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