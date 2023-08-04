



Навального посадили на 19 лет

Выездной "суд" в исправительной колонии во Владимирской области приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об "экстремизме".



Его признали виновным в семи эпизодах по шести статьям уголовного кодекса.



В частности, Навального обвиняют в создании "экстремистского сообщества", призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации, "посягающей на права граждан", а также в финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и в реабилитации нацизма.



