



Навального поместили в изолятор

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный сообщил, что попал в изолятор колонии.



"Всем привет из штрафного изолятора. Настоящая профсоюзная борьба никогда не бывает легкой, чего уж говорить о профсоюзе в тюрьме. Кремль хочет видеть свой ГУЛАГ состоящим из безмолвных рабов. А тут я вместо того, чтобы умолять о помиловании, кого-то объединяю и требую соблюдения каких-то законов", – написал он в своих соцсетях.



По словам Навального, его вызвали "на комиссию".



"Объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь в промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор. Пока на трое суток, но – радостно улыбнулся и. о. начальника – в середине сентября у меня свидание с родственниками. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я "не пересмотрю свое отношение", то изолятор станет моей постоянной резиденцией", – отметил Алексей Навальный.