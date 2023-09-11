



Навального хотят включить в сделку по обмену заключенными между Россией и США

На переговорах об обмене заключенными между Россией и США среди кандидатов называются имена осужденных в РФ оппозиционеров, в том числе Алексея Навального. Об этом пишет Wall Street Journal.



Сообщается, что Москва настаивает на освобождении Вадима Красикова, сотрудника российских спецслужб, осужденного в Германии за убийство полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. На переговорах также звучат имена граждан США Пола Вилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с весны находится в московском СИЗО по тому же обвинению.



Не исключена, однако, и более сложная схема обмена, при которой в список будут включены и признаны политзаключенными российские оппозиционеры, такие как Алексей Навальный, приговоренный в РФ к 19 годам колонии особого режима.



По данным издания, поручение добиваться освобождения Красикова дал лично Владимир Путин. Этим вопросом занимается секретарь Совбеза Николай Патрушев. При этом Красиков отбывает заключение в немецкой тюрьме вне американской юрисдикции, что создает на переговорах дополнительные сложности.



Красиков, пользовавшийся документами на имя Вадима Соколова, был осужден в Берлине в декабре 2021 года. Суд установил, что он действовал по заказу Москвы и назвал убийство Хангошвили в Берлине в 2019 году актом государственного терроризма. Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения “Вымпел” и старшим офицером ФСБ. Москва причастность к убийству Хангошвили отрицает.