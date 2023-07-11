



НАТО - в повышенной готовности из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

Североатлантический Альянс обеспокоен намерением России разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.



Такое заявление в комментарии журналистам перед саммитом в Вильнюсе сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Союзники по НАТО внимательно следят за тем, что делает Россия. Мы осуждаем заявление о том, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Мы внимательно следим за тем, что они делают", - подчеркнул он.



По словам Столтенберга, в НАТО пока что не увидели никаких изменений в позиции россиян относительно размещения ядерного вооружения, которые потребовали бы каких-либо изменений со стороны альянса.



"Мы сохраняем бдительность и обеспечим свою готовность защищать каждого союзника по НАТО от любой потенциальной угрозы", - добавил генсек НАТО.