



НАТО: В боях за Бахмут Россия ежедневно теряет до 1500 солдат

Российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, говоривший на условиях анонимности, пишет The Gardian.



"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", - заявил он.



Представитель НАТО добавил, что Украина несет "на порядок меньше потерь" в боях, где с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.

Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в "зону убийства".

