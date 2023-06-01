



НАТО увеличивает силы в северном Косово, опасаясь эскалации

В то время как НАТО наращивает свои силы в сербском анклаве на севере Косово, президент Сербии Александр Вучич и президент Косово Виоса Османи обменялись колкостями во время европейского саммита в Молдове, на котором они оба присутствуют.



Вучич призвал власти Косово немедленно отменить назначения албанских мэров в анклаве, чтобы снизить напряженность и предотвратить дальнейшее насилие в стране.



В Северном Косово проживает сербское большинство, а мэры-албанцы были избраны из-за бойкота выборов этническими сербами. Вучич назвал избранных албанских чиновников "мнимыми мэрами" и добавил, что отмена назначений станет "самым сильным" шагом, который может привести к разрешению кризиса.



В ходе столкновений, произошедших в начале недели с назначением мэров, были ранены десятки солдат НАТО из состава сил КФОР, дислоцированных в крошечной балканской стране, а также арестованы десятки сербских бунтовщиков, которые бурно протестовали против назначений и пытались захватить муниципальные здания.



Президент Косово Виоса Османи призвала Сербию внести свой вклад в ослабление напряженности, прекратив все свои действия, направленные на дестабилизацию ее страны.



"Вызов исходил от Сербии, страны, которой все еще приходится иметь дело со своим прошлым", — заявила Османи. — "Ситуация напряженная, но мы должны дать понять, что в Косово необходимо восстановить верховенство закона, и понять, что угроза исходит от отказа Сербии признать существование Косово как независимого государства. Президенту Вучичу необходимо прекратить поддерживать преступные группировки, если он действительно хочет мира".



Планируется, что Вучич и Османи встретятся на полях саммита в Молдове с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы разрядить возобновившуюся напряженность в Косово. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны дал понять, что западный военный альянс готов развернуть дополнительные силы в Косово, чтобы положить конец вспыхнувшему там насилию. Туда уже направляется подкрепление из 700 военнослужащих НАТО, в Косово дислоцируется 4-тысячный миротворческий контингент.