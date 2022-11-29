НАТО увеличит помощь Украине
НАТО увеличит помощь Украине на фоне того, что Россия пытается использовать зиму в качестве оружия.
Такое заявление вновь сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Североатлантический альянс увеличит поставки такой военной помощи, как системы ПВО и боеприпасы.
Такая нелетальная помощь, как топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и средства подавления дронов будут доставлены в рамках пакета помощи.
"Уже после окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО", — также отметил Столтенберг.