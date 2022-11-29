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НАТО увеличит помощь Украине
29.11.2022 16:47 Алина Груднева

НАТО увеличит помощь Украине

НАТО увеличит помощь Украине на фоне того, что Россия пытается использовать зиму в качестве оружия. 

 
Такое заявление вновь сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. 
 
Североатлантический альянс увеличит поставки такой военной помощи, как системы ПВО и боеприпасы. 
 
Такая нелетальная помощь, как топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и средства подавления дронов будут доставлены в рамках пакета помощи.
 
"Уже после окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО", — также отметил Столтенберг.

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