



НАТО увеличит помощь Украине

НАТО увеличит помощь Украине на фоне того, что Россия пытается использовать зиму в качестве оружия.

Такое заявление вновь сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс увеличит поставки такой военной помощи, как системы ПВО и боеприпасы.

Такая нелетальная помощь, как топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и средства подавления дронов будут доставлены в рамках пакета помощи.

"Уже после окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО", — также отметил Столтенберг.