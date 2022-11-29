



НАТО усилит свое присутствие "от Черного до Балтийского моря"

Альянс НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.



"Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО", сказал Блинкен



Госсекретарь США подчеркнул, что Черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса.



Напомним, 21 ноября парламентская ассамблея НАТО по итогам саммита в Мадриде призвала участников альянса признать Россию «террористическим режимом».