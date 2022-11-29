Новости » Политика
НАТО усилит свое присутствие "от Черного до Балтийского моря"
29.11.2022 15:56 Раиса Вовк

НАТО усилит свое присутствие "от Черного до Балтийского моря"

Альянс НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

"Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО",  сказал Блинкен

Госсекретарь США подчеркнул, что Черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса.

Напомним, 21 ноября парламентская ассамблея НАТО по итогам саммита в Мадриде призвала участников альянса признать Россию «террористическим режимом». 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы