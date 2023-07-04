



НАТО: Украина не получит истребители до завершения контрнаступления

Украина не получит современные западные истребители, пока не завершится ее контрнаступление. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.



Бауэр отметил, что вопрос передачи истребителей Украине "не будет решен в краткосрочной перспективе".



"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления", – подчеркнул чиновник.



По его словам, это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".



Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну против России без истребителей, Бауэр добавил: "Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".