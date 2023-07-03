



НАТО: Россия задействовала на войне в Украине 90% сухопутных сил

Страна-агрессор Россия задействовала в войне против Украины около 90% своих сухопутных сил. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на брифинге в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.



По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные "авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие".



"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги", - сказал адмирал.



Бауэр подчеркнул, что россияне действуют "с большой осторожностью и вниманием" в тех районах, которые непосредственно граничат с НАТО, потому что "они не хотят рисковать конфликтом с нами".



В то же время он похвалил Украину за осторожность при контрнаступлении. "Контрнаступление - это тяжело. Никогда нельзя думать, что его легко воплотить. Никогда так не будет", - сказал глава Военного комитета НАТО.



Бауэр отметил, что украинские войска сталкиваются с оборонными районами глубиной до 30 км.



"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не столь быстро", - заявил он.



"Мы не должны комментировать в отношении Украины вроде того, что "они должны продвигаться быстрее" или "мы разочарованы, что они продвигаются не так быстро". Такие операции чрезвычайно тяжелы, и я думаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы", - резюмировал адмирал.



Напомним, за прошедшую неделю ВСУ увеличили площадь освобожденных территорий на востоке и юге Украины. В общей сложности с начала контрнаступления деоккупированная площадь составляет 158,4 кв. км.